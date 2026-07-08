Piden apoyo para localizar a menor desaparecida en García

Dulce Amairani Mata Carrizales, de 13 años, fue vista por última vez, en la colonia Real de San Felipe, en García, ayer 6 de julio

Autoridades estatales emitieron un reporte de búsqueda para localizar a Dulce Amairani Mata Carrizales, de 13 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 6 de julio de 2026 en la colonia Real de San Felipe, en el municipio de García.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene complexión media, cabello negro lacio, tez aperlada, ojos color café y labios gruesos.

Al momento de su desaparición al salir de su domicilio vestía una blusa azul marino, short rosa y tenis blancos.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato a los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en la ficha oficial emitida por las instancias de búsqueda de Nuevo León.

Cualquier dato puede ser clave para encontrarla. Comparte esta información para ayudar en su pronta localización.