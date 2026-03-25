Piden apoyo para localizar a joven desaparecido en San Nicolás

A cuatro días de su desaparición, la preocupación entre familiares y amigos ha ido en aumento, ya que hasta el momento no han recibido información

Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Alexis Valentín Medina Rodríguez, de 27 años de edad, quien se encuentra reportado como desaparecido desde el pasado 20 de marzo, luego de perderse todo contacto con él en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Alexis se encontraba laborando cerca de la avenida Acapulco cuando, alrededor de las 15:00 horas del viernes 20 de marzo, pidió permiso para retirarse momentáneamente con el fin de realizar un pago en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Rómulo Garza, dentro de la colonia La Fe.

Desde ese momento, ya no se tuvo comunicación con él y se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición, el joven vestía una camisa blanca, gorra negra, pantalón en color caqui o beige y zapatos industriales negros.

Como parte de las labores de búsqueda, una cámara de seguridad instalada en la zona logró captarlo mientras caminaba por el sector, aunque sin que se pudiera determinar el rumbo que tomó posteriormente.

Entre sus señas particulares, familiares detallaron que Alexis cuenta con varios tatuajes en distintas partes del cuerpo, así como una cicatriz visible en el brazo derecho, datos que podrían ayudar a su identificación.

A cuatro días de su desaparición, la preocupación entre familiares y amigos ha ido en aumento, ya que hasta el momento no han recibido información que permita ubicarlo.

Por ello, reiteran el llamado a la comunidad para que, en caso de contar con cualquier dato que ayude a dar con su paradero, lo reporten de inmediato.

El caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, instancia que puso a disposición sus números oficiales para recibir información que contribuya a la localización del joven.