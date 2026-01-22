Piden apoyo para localizar a adulto mayor con Alzheimer en Monter

Se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para localizar al Sr. Jesús Silva Marroquín, adulto mayor de 75 años de edad, quien fue reportado como desaparecido la tarde de hoy en Monterrey.

padece Alzheimer y cuenta con una bolsa de colostomía en su abdomen, por lo que su integridad física podría estar en riesgo si no recibe la atención adecuada.

El adulto mayor salió de su domicilio ubicado en la colonia Arcos del Sol, Sector Elite aproximadamente a las 15:00 horas, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Vestimenta al momento de su desaparición

Pantalón color café

Playera verde

Sudadera negra

Tenis

Gorra azul

Señas particulares

- Porta una red tipo mandado

-Lleva en el cuello placas metálicas tipo collar con sus datos personales y teléfonos de contacto para emergencias

comunicarse a los números de emergencia 911 o con las autoridades locales, o bien con los familiares en las placas que porta.