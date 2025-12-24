Piden apoyo para familia de Santa Catarina fallecida en choque

El plantel en donde estudia el hijo de la pareja fallecida externó sus condolencias y pidió el apoyo para gastos médicos y funerarios

El accidente que ocurrió este fin de semana en la carretera Victoria-Tampico enlutó a una familia originaria de Santa Catarina, en Nuevo León.

Se trata de las hermanas, Mari Patricio y Cristina Patricio, así como el esposo de esta última, Jesús Morales.

Al enterarse de lo ocurrido, el plantel "Escuela Primaria Centenario de la Revolución Mexicana", en donde estudia el hijo de la pareja fallecida, externó sus condolencias a través de un comunicado y de manera respetuosa, pidió el apoyo de la comunidad para gastos médicos y funerarios.

"La comunidad escolar participa con profundo pesar el sensible fallecimiento del Sr. Jesús Morales y Christian Patricio

Padre de nuestro alumno Jesús, quienes lamentablemente perdieron la vida en un accidente automovilístico.

Nos unimos en solidaridad con su familia en estos momentos de profundo dolor", se lee íntegramente en el comunicado.

Además, pidieron el apoyo de la comunidad para gastos médicos y funerarios, para lo que dejaron una cuenta bancaria.

De manera respetuosa, se solicita el apoyo solidario para gastos médicos y funerarios en beneficio de la familia del alumno Jesús.

Agradecemos profundamente cualquier muestra de apoyo y elevamos una oración al cielo por su eterno descanso.

¿Cómo ocurrió el accidente carretero?

El accidente se registró este domingo 21 de diciembre a la altura del kilómetro 51, en el tramo Ciudad Victoria-Zaragoza.

Un vehículo con placas de Nuevo León que se dirigía hacia Monterrey se impactó contra una camioneta en donde viajaba una familia originaria de Tampico con destino a Dallas, en compañía de su mascota.

Luego del fuerte impacto, la camioneta comenzó a incendiarse. Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar a los ocupantes y lograron sacarlos antes de que la unidad quedara totalmente calcinada.

En la primera unidad se trasladaban cuatro personas originarias de Nuevo León, de las cuales tres perdieron la vida, incluido el conductor.

Mientras que en la camioneta viajaba una familia compuesta por cuatro integrantes, entre ellos dos niños que resultaron lesionados.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Tamaulipas, quienes lograron sofocar las llamas, tras lo cual la camioneta quedó reducida a cenizas. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a los ocupantes lesionados.

Con información de Diana Leyva.