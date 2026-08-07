Piden aplicar Ley Antichoquecitos en todos los municipios

Lorena de la Garza llamó a armonizar reglamentos de Tránsito para retirar autos tras choques menores y evitar congestionamientos en Nuevo León

La diputada local Lorena de la Garza exhortó a los municipios de Nuevo León que aún no han actualizado sus reglamentos de Tránsito a armonizarlos con la llamada Ley Antichoquecitos, con el objetivo de aplicar de manera uniforme la reforma y evitar congestionamientos provocados por accidentes menores.

La legisladora informó que, hasta el momento, únicamente Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Juárez y San Pedro Garza García han realizado las adecuaciones necesarias, por lo que reconoció la disposición de estos ayuntamientos e invitó al resto de los municipios metropolitanos a hacer lo propio.

De la Garza recordó que en Nuevo León se registran más de 35 mil accidentes menores cada año, percances que generan largas filas, retrasos y riesgos para los automovilistas que permanecen detenidos en espera de las autoridades o de las aseguradoras.

"Lo que buscamos es que los choquecitos no terminen provocando accidentes mayores ni colapsando la vialidad. Cuando hay un accidente menor, los vehículos deben poder moverse para liberar la circulación y evitar que miles de personas se queden atoradas en el tráfico", señaló la diputada.

La Ley Antichoquecitos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo de 2026, permite retirar los vehículos involucrados de la circulación cuando el accidente únicamente ocasiona daños materiales y se cumplen las condiciones establecidas por la legislación, mientras continúan los trámites con las autoridades y las aseguradoras.

La diputada insistió en que la aplicación de la reforma debe ser homogénea en toda el área metropolitana para evitar confusiones entre los automovilistas y garantizar una respuesta más eficiente ante este tipo de incidentes.

Asimismo, reiteró el reconocimiento a los cinco municipios que ya armonizaron su reglamentación e hizo un llamado a los gobiernos locales que aún están pendientes para acelerar el proceso y ofrecer certeza jurídica a los ciudadanos, además de contribuir a una movilidad más segura y fluida en Nuevo León.