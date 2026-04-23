Piden ampliar pruebas de plomo en sangre a toda la población

Voces ven necesario ampliar el estudio del metal en la sangre a toda la población de la urbe regia; llevarán el caso al Senado

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Ante la posibilidad de que los casos de plomo en sangre detectados en niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) sean solo la “punta del iceberg”, especialistas y autoridades plantearon extender los estudios a la población abierta para conocer la magnitud del problema y definir acciones correctivas.

En paralelo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que abrió un expediente de queja para dar seguimiento al caso y garantizar el derecho a la salud de los menores.

El senador Waldo Fernández adelantó que llevará el tema al ámbito nacional para que autoridades federales y estatales coordinen una estrategia integral, mientras que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, expresó la disposición de su gobierno para colaborar en la atención del problema.

Por su parte, Guadalupe Rodríguez, directora de los Cendis, consideró que la ampliación de pruebas debe ser encabezada por la Secretaría de Salud estatal, con el acompañamiento de Medio Ambiente.

Explicó que, ante la negativa de laboratorios para realizar los análisis, los Cendis adquirieron un equipo especializado con valor de $200,000 pesos, avalado por Cofepris y la FDA, el cual fue operado por especialistas de TecSalud con acompañamiento de autoridades estatales.

Añadió que, tras los resultados obtenidos, corresponde a la autoridad definir si se amplía el estudio a mayor escala, a fin de determinar si la presencia de plomo representa un problema generalizado.

En cuanto a la evaluación de los 5,300 alumnos de los 13 planteles, indicó que será la Secretaría de Salud quien realice pruebas de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), a través de su área de neurodesarrollo.

De acuerdo con estudios previos realizados entre marzo y abril del año pasado en 1,239 menores, 329 presentaron niveles de plomo en sangre y 84 de ellos registraron niveles considerados críticos.

Asimismo, se dio a conocer que al menos 50 empresas emiten plomo cerca de planteles escolares en Nuevo León, destacando industrias de manufactura, reciclaje y metalurgia.

Abre CEDH expediente

La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó la apertura de un expediente de oficio y adelantó que dará vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su posible intervención.

El organismo subrayó la necesidad de que autoridades de los tres niveles de gobierno actúen de forma coordinada para garantizar entornos seguros, especialmente en zonas cercanas a instalaciones industriales.

Lo llevarán al Senado

El senador de la República Waldo Fernández indicó que impulsará el tema ante instancias federales, particularmente para que organismos como Profepa y Semarnat investiguen a los emisores de plomo y, en su caso, se apliquen sanciones.