Piden agilizar obras de la carretera a Derramadero

Usuarios piden agilizar obras en la Saltillo-Derramadero, pues los trabajos actuales generan tráfico de hasta una hora en horas pico

Ante el avance lento de las obras de la carretera Saltillo-Derramadero, que en horas pico implica hasta una hora o más en el tráfico, usuarios de esta vía solicitan que se agilice la ampliación, ya que los trabajos por ahora obstruyen más que ayudar.

“Vengo desde la (colonia) Zaragoza y nos aventamos como una hora, hora y media casi para llegar al trabajo acá a Derramadero, y en la tarde igual, salimos a las 6:00 y llegamos a las 7:30 a la casa”, dijo Armando, uno de los trabajadores afectados.

Agrega que a las horas pico se genera un caos porque muchos vehículos, para no hacer la fila, se van por la terracería y se meten más delante, entorpeciendo el tráfico aún más. Cuestionó la lentitud de los trabajos que se están realizando en el lugar, y que en este momento no haya señales de que la obra está en marcha.

“Hemos pasado a las 7:30, 8:00 y no hay nadie, ellos empiezan a trabajar a las 9:00… ahorita no hay nadie, no están trabajando”.

Otro de los usuarios de esta vía dijo que, mientras se siguen instalando empresas en Derramadero, lo cual implica un mayor tráfico de vehículos, las obras se encuentran detenidas.

“Están abriendo más empresas allá, y se satura todo aquí… a veces hacemos una hora desde la Encantada hasta la Angostura, donde va a vuelta de rueda y se hace un cuello de botella más adelante”.

Juan, otro usuario, dijo que los trayectos de una hora u hora y media afectan, en primer lugar, la llegada de los empleados a su lugar de trabajo y por el otro, el regreso a sus casas, pues tienen menos tiempo para convivir con su familia.