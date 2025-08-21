Piden acelerar la creación del Registro de Deudores Alimentarios 

La diputada Morena, Greta Barra, solicitó agilizar el Registro de Deudores Alimentarios para aplicar de inmediato las reformas relacionadas

La diputada de Morena, Greta Barra, pidió acelerar la creación del Registro de Deudores Alimentarios para que todo lo que se ha reformado en torno a ese tema pueda ser aplicado de una vez.

Durante la sesión permanente de este miércoles, la diputada indicó que reformas como aquellas que prohibirían que los deudores alimentarios tramiten documentos como las licencias de conducir, pasaportes o incluso que entren a los estadios deportivos y otros recintos recreativos, no pueden entrar en vigor si no existe el registro primero.

“Tenemos pendiente el tema del Registro Estatal de Deudores Alimentarios; ya existe un registro nacional desde hace muchos años y muchos estados ya tienen su registro, pero en Nuevo León nos hemos quedado cortos en ese avance de los derechos para las mujeres y las infancias.

“Exigimos un registro estatal de deudores alimentarios, ya se hicieron mesas de trabajo, en donde no asistió el Poder Judicial, lo cual fue muy lamentable, porque el Poder Judicial ha sido cómplice en muchos de los casos de los deudores alimentarios”, indicó la diputada Greta Barra.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartidas por la legisladora, más del 67 por ciento de las madres con custodia no reciben de manera constante la pensión alimenticia. Esta omisión repercute directamente en la alimentación, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Y puntualizó que en Nuevo León muchos deudores eluden sus obligaciones cambiando de domicilio, ocultando ingresos o aprovechando vacíos legales que dificultan la ejecución de sentencias.