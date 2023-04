Piden acelerar investigaciones en el caso de Debanhi

Por: David Cázares

Abril 10, 2023, 10:10

A un año de la desaparición de Debanhi Escobar, y seis meses de que la Federación atrajo la investigación de la muerte de la joven, activistas y legisladoras lamentan falta de resultados en el caso de la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, la cual investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y activista por los derechos de la mujer, Sandra Pámanes, consideró que es necesario que las investigaciones avancen.

“Lamento mucho que la actuación de la autoridad federal sea tan precaria en cuanto a dar resultados, sobre todo, porque deja sin un cierre final a la familia.

“A un año de los sucesos no es posible que no se tengan resultados, no podemos permitirlo más, es momento de exigirle a la Fiscalía General de la República que de resultados concretos y precisos acerca de lo que sucedió”, enfatizó la legisladora de MC.

Por su parte, la activista Liliana Flores Benavides lamentó la falta de respuestas por parte de todos los niveles de gobierno.

“La Fiscalía General de la República no ha tenido resultados”, subrayó Flores Benavides.

En este momento a quien corresponde resolver el caso es el gobierno federal, pues la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso desde septiembre de 2022.

De igual forma, la legisladora del PRI, Ivonne Álvarez, señaló que “como diputada priista hago un atento y respetuoso llamado a las autoridades competentes (FGR) para que se esclarezca por completo el caso de Debanhi, a un año de aquel lamentable hecho que aún conmociona a la sociedad”.