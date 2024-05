piden-a-tec-de-monterrey-tomar-postura-contra-israel

Un grupo de estudiantes del colectivo Tec X Palestina Libre exigió a su institución romper relaciones con Israel por los hechos bélicos que se han cometido contra el pueblo palestino.

A través de redes sociales, la comunidad Tec X Palestina Libre externó su petición, para que se haga público el apoyo a la comunidad que ha sido afectada por los ataques militares israelís, a modo de solidaridad, al igual que otras instituciones universitarias.

Nosotrxs, miembros de la comunidad del Tecnológico de Monterrey, exigimos a nuestra institución romper enteramente las relaciones con Israel y expresar públicamente su solidaridad con Palestina, se lee en la publicación.

Algunas de las instituciones que ya han hecho este pronunciamiento son la Universidad de Columbia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de Monterrey (UDEM) y más alrededor del mundo.

La primera de las instituciones mexicanas en apoyar al pueblo palestino fue la UNAM, con un rechazo a todos los actos bélicos cometidos en la Franja de Gaza que han cobrado la vida de miles de familias inocentes.

Otras peticiones, aparte de hacer pública su postura contra dichos ataques, es exigir el cese al fuego y a la ocupación territorial, romper relaciones académicas, comerciales, así como patrocinios, el retiro de la bandera de las astas del campus Monterrey, entre otras.

Entre la ruptura de relaciones, la comunidad Tec X Palestina Libre solicitan romper los convenios y relaciones con cinco universidades israelís, entre las que se encuentran Tel Aviv University, Ben-Gurion University of the Negev, Reichman University, The Hebrew University Jerusalem e Israel Institute of Technology (TECHNION).

La postura que toma el grupo va en pro de los derechos humanos y la justicia por los actos cometidos en medio oriente en una acción que se ha denominado como genocidio por parte de Israel contra el pueblo palestino.

Rechazamos cualquier intento de desviar nuestra legítima crítica hacia el sionismo con acusaciones infundadas de antisemitismo. Nuestra lucha es por la justicia y los derechos humanos, y no permitiremos que se distorsione nuestra posición, señaló el documento publicado.









Comentarios