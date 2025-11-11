Piden a Medio a Ambiente a poner en regla las pedreras

Mario Soto, legislador de Morena, solicitó se resuelva la crisis de emisiones de las pedreras, garantizando su operación cuando cumplan las normas

El diputado coordinador de Morena, Mario Soto, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente poner en regla a las pedreras que generan emisiones que contaminan el aire del estado.

En entrevista, el coordinador indicó que debido a que ya están entrando los primeros frentes fríos de la temporada es más fácil que la calidad del aire empeore, por lo cual es fundamental que las empresas que contaminan, como las pedreras, estén en regla.

“Es por eso que estamos exhortando y sobre todo para que puedan ya empezar a tomar medidas preventivas, vamos a entrar en una temporada de otoño o invierno, donde pues vamos a tener más días con mala calidad del aire.

“El primero es que resuelva la crisis de emisiones de las pedreras en el área metropolitana, garantizando su operación cuando cumplan las normas correspondientes y no cuando paguen los impuestos que con tanta urgencia busca el gobierno estatal”, dijo Mario Soto.

Además de esto, también solicitó que se haga valer el plan de la Sierra de Picachos para que la pedrera que está ubicada ahí cumpla con la normatividad; actualice y publique el Plan de Respuesta a Contingencias Atmosféricas y ejerzan el presupuesto para la modernización en las estaciones de monitoreo.

Así mismo, solicitó se revise que no se hagan descargas que dañen el cauce del río Pesquería.