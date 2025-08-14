Piden a invertir en infraestructura cercana al tren de pasajeros 

Diputado de Morena pide invertir en accesos y seguridad para el Tren de Pasajero que iniciará obras el 26 de agosto con seis paradas en el estado

El diputado de Morena, Jesús Elizondo, exhortó al Gobierno del estado y a los diferentes municipios por donde pasará el Tren de Pasajero a invertir en infraestructura y señalización, para que sea más fácil el acceso una vez esté en funciones.

El próximo 26 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vendrá a Nuevo León a dar banderazo a las obras del Tren de pasajero que vendrá desde Laredo en Tamaulipas y pasará por Nuevo León, Coahuila y más estados hasta la Ciudad de México.

En Nuevo León tendrá al menos seis paradas y pasará por Bustamante, Anáhuac, Escobedo, San Nicolás, García, Monterrey y Santa Catarina.

“Es importante que los municipios hagan las adecuaciones viales correspondientes, que el Gobierno del Estado se involucre para que todos estos proyectos que se van a hacer, por un lado, puedan hacerse en tiempo y forma.

“Pero también que pueda haber desarrollo alrededor de las estaciones, pueda haber proyectos que complementen, cuáles van a ser las vías de acceso, qué transporte público te deja cerca, qué medidas de seguridad y de protección civil va a proveer la ciudad”, dijo el diputado.

Este corredor de tren rápido buscará conectar ocho polos de desarrollo del noreste mexicano y generará un impacto significativo en empleo, logística e inversión, y su ruta contará con 10 estaciones/paraderos: tres en Coahuila, seis en Nuevo León y una en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El tren tendrá una longitud aproximada de 394 km, con una capacidad proyectada de 5.5 millones de usuarios al año y beneficiará directamente a 3.78 millones de habitantes en 38 municipios de tres estados, y cada convoy podrá transportar entre 300 y 500 pasajeros.