Piden a fortalecer estudios hídricos para respaldar a ganaderos

El diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fortalecer y hacer mejores estudios de disponibilidad hídrica en zonas con actividad ganadera en Nuevo León.

Lo que busca la propuesta es que se informe sobre la disponibilidad de agua en zonas ganaderas, para que los del sector ganadero tengan un punto de vista preventivo y sean asesorados de manera técnica.

“El sector agropecuario merece respaldo institucional permanente, especialmente en contextos de estrés hídrico donde la corresponsabilidad debe ser compartida. Hoy lo que buscamos es brindarles herramientas técnicas para que puedan planear con mayor certeza y sostenibilidad. “El desarrollo del campo y la protección del agua no son objetivos contrapuestos. Son condiciones complementarias para garantizar la viabilidad económica del estado y el bienestar de las futuras generaciones”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.

La información que se derivaría de estos estudios permitiría a los productores optimizar el uso responsable del agua, planear inversiones en obras hídricas, acceder a programas de tecnificación y eficiencia, al igual que tener una coordinación institucional para evitar escenarios críticos ante una falta del recurso.