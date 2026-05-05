Piden a Congreso y Estado sacar adelante pensión por discapacidad

Se señaló que 18 estados ya cuentan con pensión universal y se invitó al gobierno estatal a sumarse al esquema para ampliar la cobertura.

La Secretaría del Bienestar pidió al Congreso y al Gobierno de Nuevo León llegar a un consenso por el Presupuesto 2026 para que saquen adelante los recursos de la pensión universal por discapacidad.



Y es que Genaro Rodríguez, delegado de la dependencia federal, explicó que actualmente la cobertura alcanza solo a personas de cero a 29 años, pues arriba de esa edad requieren que el Estado aporte la mitad del dinero.



La pensión consiste de $3,300 pesos bimestrales, y hay en la entidad aproximadamente 30 mil beneficiarios.



De aprobarse ampliar el programa, agregó el funcionario, se sumarían a la lista otras 100 mil personas de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Hay 18 estados en el país donde la pensión ya es universal”, dijo Rodríguez, “siempre hacemos la cordial invitación al gobierno del Estado para que sumen. “Hasta donde sabemos es incluso un planteamiento que está actualmente en el Congreso del Estado con el tema del Presupuesto, pero eso está en deliberación”.

En ese sentido, y a pregunta expresa, consideró que más que falta de voluntad para sacar el Paquete Fiscal, es necesario encontrar puntos de acuerdo.