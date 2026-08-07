Pide Waldo Fernández investigar fraudes inmobiliarios

El aspirante de Morena pidió indagar a funcionarios que pudieran haber permitido irregularidades y llamó a reforzar la coordinación en materia de vivienda

Ante el incremento de los fraudes inmobiliarios registrados en Nuevo León, Waldo Fernández consideró indispensable que las investigaciones no se limiten a los desarrolladores involucrados, sino que también alcancen a funcionarios estatales y municipales que pudieran haber participado o permitido las irregularidades.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que proyectos de este tipo no pueden desarrollarse sin la intervención de distintas instancias de gobierno, por lo que consideró necesario esclarecer si existieron permisos otorgados de manera indebida.

"Tú no puedes tener un proyecto de este tamaño sin que haya permisos estatales y municipales, pero también entendiendo que todo mundo sabía que se estaban realizando preventas sin tener los permisos terminados", afirmó.

Fernández sostuvo que las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias para determinar posibles responsabilidades.

"Tiene que haber algún implicado; alguien dio un permiso a destiempo o un permiso mal otorgado. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias", expresó.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos estatal y municipales para fortalecer la coordinación institucional y evitar que más familias resulten afectadas por este tipo de delitos que ponen en riesgo su patrimonio.

"Es muy importante que haya labor de coordinación para evitar este tipo de fraudes que merman al patrimonio", indicó.

El también planteó la necesidad de construir una política pública integral en materia de vivienda, en la que participen de manera coordinada los distintos niveles de gobierno.

"Se tiene que hacer una política pública particular para la vivienda. No puedes dejar la vivienda suelta solo a los municipios o que el Estado no participe. Se tiene que hablar en una sola Mesa Metropolitana de cómo se debe impulsar una vivienda digna, una vivienda segura y una vivienda con certeza jurídica", concluyó.