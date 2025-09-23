Pide Waldo apoyar a ganaderos de NL contra gusano barrenador

Fernández instó a una colaboración estrecha y coordinada entre ganaderos y autoridades para mitigar los riesgos y proteger el ganado

El senador Waldo Fernández hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que brinden apoyo inmediato a los ganaderos de Nuevo León, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmaran un caso de gusano barrenador en la región.

El legislador destacó la importancia del sector ganadero para la economía local.

“El sector ganadero de Nuevo León es fundamental para la economía y la seguridad alimentaria de la región. Ante el caso detectado en el estado, no podemos permitir que esta plaga ponga en riesgo la actividad económica de miles de familias. Por eso, es indispensable que todas las instancias gubernamentales actúen de manera coordinada y rápida, como se ha venido haciendo en otros casos”, señaló el senador.

El legislador reconoció que el gobierno federal ha seguido los protocolos establecidos, pero enfatizó que se necesita una mayor coordinación con las autoridades de Estados Unidos y México.

El objetivo, indicó, es integrar la prevención, el control sanitario, las campañas de información y el apoyo económico para los productores afectados, sin que esto resulte en el cierre de las fronteras comerciales para el ganado mexicano.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir apoyando al campo desde el senado, impulsando gestiones que garanticen el respaldo federal y estatal a los ganaderos durante esta contingencia.