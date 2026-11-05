Pide Samuel García frenar trasvase de agua a Tamaulipas

El gobernador Nuevo León pidió que no se realice el trasvase, argumentando que las reservas son necesarias para garantizar el abastecimiento de la entidad

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Ante los niveles de almacenamiento que actualmente registran las presas de Nuevo León, el gobernador Samuel García pidió nuevamente que este año no se realice el trasvase de agua hacia Tamaulipas, al argumentar que las reservas son necesarias para garantizar el abastecimiento de la entidad.

El mandatario estatal aseguró que, gracias a la reconstrucción del sistema hídrico y a las lluvias registradas durante los últimos meses, Nuevo León cuenta con niveles favorables en sus principales embalses, por lo que consideró que el agua debe permanecer en el estado.

“A cinco años de gobierno tenemos Cerro Prieto llena mandando agua, Presa León a la mitad, hoy empieza a mandar agua, La Boca llena mandando agua y El Cuchillo un 63, y hoy aprovecho para pedir que no haya trasvases; digo, si no aprendemos, ya está cabrón, o sea, si con toda la crisis nos dicen que hay trasvases, pues ya no sé en qué idioma hablarles”, expresó el gobernador.

Destaca Samuel García obras para fortalecer el suministro de agua

Durante su mensaje, García destacó las obras realizadas por su administración para fortalecer el suministro de agua, entre ellas la construcción de la Presa León, los nuevos acueductos, la perforación de pozos someros y profundos, así como la modulación de presiones para reducir fugas.

El gobernador señaló que actualmente El Cuchillo cuenta con dos acueductos que abastecen a la zona metropolitana, mientras que la nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de suministro.

Destacó que la Presa León comenzó a cumplir su objetivo de aportar 1,600 litros por segundo a la ciudad y que, en caso de una emergencia, podría alcanzar una capacidad de hasta 4,000 litros por segundo.

“Prácticamente es un acueducto nuevo, es un Cuchillo 3, para acabar pronto, porque ahora vamos a tener tres acueductos llevando 5,000 litros por segundo a la ciudad”, afirmó.

¿Cuánta agua tienen El Cuchillo y Marte R. Gómez?

La petición del mandatario ocurre en medio del cumplimiento del Tratado de Aguas entre Nuevo León, Tamaulipas y la Federación, firmado en 1996, que establece condiciones de almacenamiento para determinar los volúmenes que deben transferirse entre ambas entidades.

Info 7 publicó el pasado 30 de octubre que, de acuerdo con los parámetros del convenio, la presa El Cuchillo debe mantener un almacenamiento superior a los 516 millones de metros cúbicos (Mm³), mientras que la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, debe encontrarse por debajo de los 700 Mm³.

Actualmente, El Cuchillo almacena 707.3 Mm³, mientras que Marte R. Gómez registra 577.6 Mm³.

Esto significa que el embalse de Nuevo León cuenta con 191.3 Mm³ por encima del nivel de referencia establecido en el acuerdo, mientras que la presa tamaulipeca se encuentra 123 Mm³ por debajo de los 700 millones.

De acuerdo con estas cifras, el volumen que tendría que enviarse a Tamaulipas para alcanzar ese nivel equivale aproximadamente a tres veces la capacidad de la presa La Boca, ubicada en Santiago, cuyo almacenamiento máximo es de 39.1 Mm³.

Ante este escenario, García insistió en que las reservas deben priorizar el consumo de los habitantes de Nuevo León y reiteró su rechazo a que se realice un nuevo trasvase.