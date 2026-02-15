Pide Samuel García 'altura de miras' por paquete fiscal

El gobernador dejó en claro que la determinación final recaerá en el Poder Legislativo, al tratarse de un proceso que marcará el rumbo económico del estado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobernador Samuel García hizo un llamado a las y los diputados locales a actuar con “altura de miras” ante la discusión del paquete fiscal, al señalar que el Estado se encuentra en una oportunidad clave para fortalecer sus finanzas y mejorar el presupuesto para Nuevo León.

Gobierno estatal señala oportunidad para mejorar finanzas

El mandatario estatal afirmó que actualmente Nuevo León cuenta con presupuesto, aunque subrayó que este podría ser mejor dependiendo de las decisiones que tome el Congreso local, instancia que tendrá la última palabra en la definición del esquema financiero.

“Estamos en la oportunidad de un paquete fiscal y lo que ellos decidan, vamos a estar muy atentos”.

El gobernador dejó en claro que la determinación final recaerá en el Poder Legislativo, al tratarse de un proceso que marcará el rumbo económico del estado.

Plantean financiamiento intermedio para buscar consenso

Samuel García explicó que el Estado tiene la posibilidad de solicitar hasta un 15 % en financiamiento; sin embargo, indicó que ya se planteó al Congreso un punto medio del 10 %, con el objetivo de construir acuerdos y facilitar la aprobación del paquete fiscal.

Propuesta surge tras observaciones del Gobierno federal

Esta postura surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara recientemente que se estaba solicitando un nivel elevado de deuda, comentario que generó ajustes en la propuesta presentada por el Ejecutivo estatal.

El gobernador reiteró que su administración se mantendrá atenta al análisis y a la resolución que adopten las y los diputados locales, al considerar que el resultado impactará directamente en el desarrollo financiero y en la planeación presupuestal de Nuevo León.