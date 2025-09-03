Pide Samuel García a nueva Suprema Corte garantizar derechos

El gobernador del estado instó a la nueva SCJN a proteger el estado de derecho y recordó cómo, según él, fue excluido de la contienda presidencial en 2024

Tras la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a los nuevos ministros y los instó a defender la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes.

El mandatario estatal dijo que esta nueva corte tiene la oportunidad de reafirmar su misión constitucional: proteger el Estado de derecho y la democracia.

“Por el bien de México, el país en el que viven y van a crecer mis hijas, espero y deseo que esta nueva Corte sí cumpla con su función judicial y no política. Las y los nuevos ministros tienen ante sí la oportunidad de reivindicar su encomienda constitucional: que la corte sea un poder federal autónomo, y salvaguarde la división de poderes que es pilar de nuestro estado de derecho y nuestra democracia”, indicó García.

“Les deseo el mayor de los éxitos en su tarea de hacer valer la Constitución, defenderla y proteger a los mexicanos de cualquier arbitrio o abuso de autoridad”.

Su experiencia pasada con el Poder Judicial, recordó, lo dejó fuera de la contienda presidencial de 2024.

“No pude evitar recordar lo que pasó hace un año y medio, cuando la Suprema Corte de Justicia se amafió con la vieja política y otros poderes fácticos para sacarme de la contienda presidencial y dejarle el paso libre a una alianza condenada al fracaso".

“A las 23:47 horas del 1 de diciembre de 2023, 13 minutos antes de que se venciera el término, a escondidas, sin dar la cara, como delincuentes, publicaron una resolución que no me permitió participar en la contienda”, señaló García.