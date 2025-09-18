Pide Salud Nuevo León precaución por el mosquito del dengue

La Secretaría de Salud urgió a tomar medidas como descacharrización, podas y fumigación para evitar la proliferación del mosquito

Al advertir que septiembre y octubre registran históricamente alta incidencia de dengue, y tras las intensas lluvias de las últimas semanas, la Secretaría de Salud urgió a evitar la proliferación de mosquitos.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, destacó que Nuevo León está lejos del récord de contagios ocurrido en 2024, sin embargo, llamó a no descuidar la prevención.

En lo que va del año, informó, suman 58 personas que contrajeron la enfermedad, de los cuales una de ellas falleció.

“No podemos todavía cantar victoria, no podemos bajar la guardia porque septiembre siempre es un mes alto en cuanto a cifras de dengue, todavía octubre, y estaremos reforzando las actividades.

“El año pasado, como saben, tuvimos un incremento significativo de casos de dengue, y este año aún y cuando se han presentado en el estado ha sido una incidencia mucho menor”, dijo.

Durante entrevista, la funcionaria alertó que el periodo de frío en la entidad ya no significa un descenso en los contagios.

“Los mosquitos ya resisten las bajas temperaturas, en otros años para noviembre ya no teníamos casos, y el año pasado vimos casos en diciembre y enero, en meses fríos, cuando antes no se presentaban”, destacó Marroquín.

En ese sentido, para evitar la aparición de mosquitos urgió a tomar medidas como descacharrización, podas y fumigación.

“Insistir con la comunidad porque una parte es lo que hacemos desde la Secretaría de Salud, otra lo que realizan los municipios, pero lo más importante es lo que realizamos en nuestras casas.

“En épocas como estas donde las lluvias han estado intensas y de pronto se viene el periodo de calor, y el Sol, los mosquitos se reproducen fácilmente”, alertó, “una mosquita hembra puede depositar 150 huevecillos y en menos de una semana los tenemos circulando”.