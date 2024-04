Pide protección candidata panista a la alcaldía de Escobedo

Por presuntas persecuciones a su equipo de campaña, la candidata a la alcaldía de Escobedo, Elva Araceli Elizondo, solicitó protección ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL).

El dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, dijo que la solicitud de la candidata ya se hizo ante la autoridad electoral, la cual está siendo analizada, ya que en diversas ocasiones sus trabajadores han sufrido acosos.

“Nuestra candidata de Escobedo, entiendo que ella solicitó un resguardo, protección adicional y entiendo que se está revisando esta solicitud por parte del Instituto Electoral que es el primer filtro para poder aprobar esta solicitud.

“Entiendo que ha habido algunos hechos, no hacia su persona, sino a gente de su equipo que les han prendido algunas alertas y es por eso que se ha pedido esto”, dijo Hernán Salinas.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre los candidatos plurinominales que no recorren las calles pero sí solicitaron protección, dijo que no lo ve necesario y exhortó a estas personas a explicar el por qué requieren protección.

“Hay una situación muy particular entiendo que de algunos candidatos que van por la via de representación proporcional, si ellos no están en la calle, no entiendo por qué pedir ese resguardo, en todo caso ellos tendrían que aclarar el por qué lo están solicitando”, agregó Salinas.

