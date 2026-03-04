Pide PRI respetar estado de derecho en caso de Karina y Waldo

la bancada local de los diputados de Morena expresó su apoyo incondicional al senador Waldo Fernández en este caso y aseguró que no hay tintes políticos

La diputada local del PRI, Lorena de la Garza, pidió que se respete el estado de derecho en el caso de Karina Barrón y Waldo Fernández.

En entrevista, la diputada dijo que hay una investigación en curso y se debe dejar trabajar a las autoridades y que por su parte el PRI será respetuoso ante lo que decida la autoridad.

“Yo no quisiera perjudicar a ninguno de los involucrados y sobre todo en temas que han lastimado tanto a muchas familias, esto es una investigación que está en curso. Si bien solamente hemos conocido públicamente una parte de la historia, me parece que lo más importante va a ser lo que la propia autoridad responda, tenemos que ser respetuosos del estado derecho de nuestras instituciones. “Yo sé que para muchos es difícil, pero hay que confiar en las autoridades y que las autoridades hagan su trabajo apegado a derecho, cuidando el principio de presunción de inocencia al que todos los mexicanos tenemos derecho, pero haciendo un trabajo y una investigación apegada a derecho”, agregó Lorena de la Garza.

Por su parte, la bancada local de los diputados de Morena expresó su apoyo incondicional al senador Waldo Fernández en este caso y aseguró que no hay tintes políticos detrás de todo.