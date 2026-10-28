Pide PC extremar precauciones por posibles lluvias este martes

De acuerdo con el pronóstico, las primeras lluvias comenzaron a registrarse a partir de las 14:00 horas en zonas altas del Área Metropolitana

Un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad generará este martes condiciones para el desarrollo de precipitaciones en diferentes zonas del estado, informó el Centro de Operaciones de Emergencia, instancia que mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el pronóstico, las primeras lluvias comenzaron a registrarse a partir de las 14:00 horas en zonas altas, con un desplazamiento posterior hacia el área metropolitana en forma de precipitaciones ligeras.

Por su parte, en las regiones citrícolas y sur del estado, las condiciones de lluvia se prevén a partir de las 16:00 horas, con una intensidad moderada en distintos sectores.

Municipios con probabilidad de precipitaciones

Entre las demarcaciones que podrían registrar acumulados o chubascos se encuentran diversos sectores de la Zona Metropolitana, así como los municipios de Lampazos, Bustamante, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Cadereyta, Santiago, Galeana y Dr. Arroyo.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la presencia de precipitaciones y el riesgo de pavimento resbaladizo, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

Conducir con extrema precaución para prevenir accidentes viales.

Evitar cruzar calles inundadas, pasos a desnivel o corrientes de agua crecidas.

Mantenerse informado únicamente a través de los canales y fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia reiteró que continuará vigilando las condiciones del clima para emitir avisos oportunos a la población.