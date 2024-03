Pide PAN a Movimiento Ciudadano que dejen sus curules

La verdad es que, si ya no quieren trabajar que se vayan, si no quieren hacer las reformas necesarias como las de medio ambiente, movilidad, seguridad y como tantas, las más de 150 reformas que ya están enlistadas, que ya pasaron por comisiones y que no quieren sesionar los compañeros de Movimiento Ciudadano.

Pues que pidan licencia y que dejen venir a sus suplentes, como aquellos que están dedicados a una campaña para alcaldía o regiduría que ya han pedido licencia, esa es la invitación que les hacemos, dijo De la Fuente.