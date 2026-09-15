Pide Monterrey revocar el pase turístico foráneo

El Municipio solicitó al Congreso rechazar la norma tras el descontento de alcaldes y de estados vecinos como Coahuila.

El municipio de Monterrey le pidió al Congreso del Estado revocar el pase turístico para autos con placas foráneas.

El secretario del Ayuntamiento, César Garza, dijo que el alcalde Adrián de la Garza está haciendo la petición a los diputados para que reconsideren esa reforma a la Ley de Movilidad, que no fue bien vista ni por los alcaldes metropolitanos, ni tampoco por los vecinos estados de Tamaulipas y Coahuila.

"El alcalde Adrián de la Garza ha promovido iniciativas para revertir esa situación. No fue bien recibida por vecinos de Tamaulipas y Coahuila, pero tampoco fue bien recibida por los alcaldes en su generalidad. El licenciado Adrián también ha manifestado su oposición. Monterrey promueve el cambio a esa ley, pedimos al Congreso que sea sensible, la revierta y no la aplique", expuso.

Garza Villarreal pidió al Congreso dar marcha atrás.