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Pide Mijes auditar recursos públicos y los de obras

Por: Laura Palacios

17 Julio 2026, 14:20

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El alcalde con licencia de Escobedo presentó solicitudes ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se revise el manejo de recursos

Pide Mijes auditar recursos públicos y los de obras

El alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, acudió este viernes a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para presentar solicitudes de auditorías especiales con el objetivo de revisar el manejo de recursos públicos en diversos proyectos e inversiones del Gobierno estatal.

Afirmó que realizó el trámite como ciudadano y sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer en el ejercicio del servicio público.

Entre los rubros que solicitó auditar destacan las obras del Metro, la Carretera Interserrana y el Triángulo Norte, además del destino de más de 6 mil 500 millones de pesos transferidos de la Red Estatal de Autopistas y 4 mil millones de pesos del impuesto verde de Agua y Drenaje. 

Mijes explicó que las solicitudes corresponden a auditorías especiales para verificar la aplicación y destino de los recursos públicos. Señaló que, en caso de que las revisiones no detecten irregularidades, esto permitirá dar certeza sobre el uso del presupuesto; de lo contrario, dijo, corresponderá a la Auditoría Superior del Estado determinar los procedimientos que establece la ley.

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Durante su encuentro con medios de comunicación, el alcalde con licencia también manifestó su confianza en el trabajo de la ASE como órgano fiscalizador del estado y reiteró que tanto las dependencias estatales como los gobiernos municipales deben estar sujetos a revisiones cuando exista interés público en conocer el destino de los recursos.

Respecto al proyecto Triángulo Norte, Mijes aseguró que su administración ha cumplido con los procesos de comprobación correspondientes y sostuvo que la obra se encuentra debidamente documentada.

Finalmente, reiteró que el propósito de las solicitudes es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y ofrecer certeza a la ciudadanía sobre el manejo del dinero público.

 

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