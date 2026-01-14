Pide Miguel Flores priorizar a la ciudadanía en el Presupuesto

El secretario general fue enfático al señalar que, en la búsqueda del crecimiento de Nuevo León, no hay espacio para formalismos que retrasen los acuerdos

En un esfuerzo por destrabar las negociaciones presupuestales y priorizar el desarrollo del estado, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, anunció su disposición para encabezar personalmente el diálogo con el Poder Legislativo de cara al Presupuesto 2026.

Ante la necesidad de consolidar los resultados de la administración estatal, el funcionario subrayó que la prioridad absoluta es el bienestar de la ciudadanía, por lo que se comprometió a actuar como puente directo con los legisladores.

El diálogo por encima de las formas

Flores Serna fue enfático al señalar que, en la búsqueda del crecimiento de Nuevo León, no hay espacio para formalismos que retrasen los acuerdos.

“Si depende de que yo busque al Poder Legislativo para que Nuevo León siga ascendiendo, siga creciendo y que sigan los buenos resultados, yo mismo me comprometo a buscarlos personalmente”, expresó el Secretario.

Llamado a la madurez política

El titular de la política interna del estado hizo un llamado a los diferentes actores políticos para dejar de lado los intereses particulares y enfocarse en una visión de futuro. Según Flores Serna, el contexto actual de la entidad exige:

Altura de miras: Superar las diferencias partidistas.

Responsabilidad: Garantizar los recursos para proyectos clave.

Madurez política: Evitar debates sobre "quién busca a quién" y centrarse en el beneficio común.

“Aquí no se trata de quién busca a quién; se trata de buscar que a Nuevo León le vaya mejor. Nuevo León merece eso y más”, afirmó contundente.

Compromiso con el desarrollo

Finalmente, el Secretario reiteró que hará lo necesario para asegurar que la entidad mantenga su ritmo de desarrollo. Reafirmó que su oficina mantendrá las puertas abiertas para construir un presupuesto que responda a las necesidades de la gente, asegurando que "Nuevo León es prioridad" por encima de cualquier agenda política.