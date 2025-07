Pide MC que MTY tenga dialogo con vecinos de Rotonda de las Casas

“Yo no sé si en realidad ya haya algún dialogo con los vecinos, entiendo que con algunos sí y con algunos otros no, pero cuando se plantea un proyecto de esta magnitud, se debe de haber una cuerdo con el 100% de los habitantes de esa zona, no solamente con un grupo.

“Primero llegaron las casas y luego se construyeron las avenidas, además se debe de hacer un estudio para ver si esto realmente ayuda al flujo vehicular o son otras las medidas que se deben de tomar para darle una solución de fondo a esta problemática que sabemos que se tiene”, dijo Sandra Pámanes.