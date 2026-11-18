Movimiento Ciudadano solicitó a la Profepa que realice una investigación por una fumigación que se hizo en el distrito de la diputada Lorena de la Garza

Tras la polémica que se dio por el daño que sufrió la mariposa Monarca por una fumigación que se hizo en el distrito que corresponde a la diputada priista Lorena de la Garza, la dirigencia municipal de Movimiento Ciudadano Monterrey solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que realice una investigación.

Martha Herrera, líder de la Comisión Operativa Municipal de MC, mencionó que también es importante que el municipio informe quién autorizó la fumigación.

“Queremos saber quién lo pagó y quien lo permitió porque una diputada no tiene facultades para fumigar un parque público”, detalló.

“Lo de las mariposas no es un accidente es un síntoma, así es como están gobernando el PRI y PAN aquí en Monterrey. Lo que les estorba lo destruyen aunque la ley lo proteja. Les estorbaron las mariposas lo fumigaron, les estorban los vecinos que reclaman y los ignoran, les estorban los parques”.

Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, cuestionó que los servidores públicos no tengan sensibilidad en cuestiones de medio ambiente y sobre todo de la fauna.

“No es posible que no exista la conciencia dentro de los servidores públicos de la protección de la fauna silvestre protegida e incluso incurre en daños serios al medio pero también incurre en acciones que van en contra de la ley”, señaló.

“Vamos a actuar y proceder conforme a la ley,conforme al Código Penal Nacional y también pedir a la Profepa que haga toda la investigación exhaustiva acerca de lo que está sucediendo”.

Pámanes precisó que, en caso de ser responsable, De la Garza podría ser sometida a un juicio político en donde podría perder el fuero para ser sancionada.