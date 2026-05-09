Pide mamá como regalo solo un milagro: ver a su hijo con salud

Fabiola Pérez solicitó el apoyo de la comunidad y de las autoridades para poder sacar adelante a su pequeño hijo de 3 años, quien permanece hospitalizado

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A pocos días de celebrarse el Día de las Madres, Fabiola Pérez enfrenta una de las pruebas más duras de su vida: ver a su hijo, Eithan Álvarez, de apenas tres años de edad, luchar por su vida desde una cama de hospital, donde permanece internado desde el pasado 29 de abril.

Con la voz entrecortada y el corazón lleno de esperanza, como toda madre, Fabiola solicitó el apoyo de la comunidad y de las autoridades para poder sacar adelante al pequeño Eithan, quien permanece hospitalizado luego de que le fuera extirpada una parte de uno de sus pulmones, tras una neumonía que se complicó de un momento a otro.

“La verdad es que ha sido un infierno en el que nunca pensamos caer. Jamás imaginé ver este panorama.

Han sido días muy mortificantes, es noticia tras noticia. Empezamos con una probabilidad de leucemia, que después se descartó por la bacteria que se le detectó, y todos los días, en lugar de ir hacia arriba, íbamos hacia abajo, hasta que se tomó la decisión de operarlo”, relató.

Desde entonces, los días de Fabiola transcurren entre pasillos de hospitales, desvelos y la angustia constante de no saber qué pasará mañana.

“Es un dolor muy fuerte, tratar de ver por mi niño y también por mi niña, porque estoy embarazada. Son mortificaciones muy fuertes, noticias que te cambian la vida y que te rompen el alma”, expresó.

A pesar del miedo, Fabiola mantiene la esperanza intacta y confía en la solidaridad de la gente.

La familia es originaria del municipio de García, pero ante la urgencia se vieron casi obligados a acudir a un hospital privado ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con Valle de Cumbres, lo que ha generado una fuerte carga económica.

Por ello, pidió el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse directamente con ella al número 811 038 1423.

“Autoridades o gente de la política, quien nos sume. No necesariamente pido apoyo económico; todo suma, un peso, dos pesos, o quien tenga la posibilidad de ayudarnos de alguna otra forma. Toda ayuda es bienvenida”, señaló.

Mientras muchas madres se preparan para celebrar su día, Fabiola solo pide un milagro, la oportunidad de ver a su hijo recuperar la salud y volver a casa.