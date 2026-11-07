Pide licencia Rocío Montalvo y su suplente va a MC

Su suplente, Guadalupe Gárate, tomará protesta, pero según diputados de MC, esta solicitará integrarse a su bancada, con lo cual llegará a 13 legisladores

La bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León perdió este viernes un diputado, pues la recién integrada Rocío Montalvo pidió licencia al cargo de manera indefinida, argumentando problemas de salud y “amenazas”.

Su suplente y cuñada, Guadalupe Gárate Castro, tomará protesta, pero según diputados de MC, esta solicitará integrarse a su bancada, con lo cual llegará a 13 legisladores.

De esta manera, MC se consolidará su mayoría, pues el PAN quedará con 10 legisladores, el PRI con 11 y Morena con cinco; las bancadas del PT, Verde e independientes cuentan con un legislador.

Apenas el pasado viernes 30 de octubre, MC alcanzó la mayoría con 12 diputados al integrarse a sus filas la ahora exmorenista Berenice Martínez Díaz.

El 2 de octubre había hecho lo mismo Brenda Velázquez, también exintegrante de la bancada de Morena, y un día antes lo había hecho Francisco del Bosque Ramos, quien es suplente del excoordinador morenista y ahora emecista, Mario Soto.

Con estas dos integraciones, MC alcanzó 12 diputados, por lo que reclamó la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), que es el órgano que maneja la integración y administración del Congreso.

Para conjurar esa pretensión, el PAN sumó a Montalvo el 5 de octubre, con lo cual llegó también a 11 diputaciones.

La activista de la organización Únete Pueblo había llegado al Congreso local postulada por Movimiento Ciudadano, pero renunció por diferencias y se declaró independiente.

En tanto, el PRI integró a la “perredista” Perla Villarreal, quien actualmente es presidenta de la legislatura local.

Montalvo envió la mañana de este viernes un mensaje en el grupo de WhatsApp de los legisladores locales de Nuevo León en el cual anunció su salida.

“Les comparto que el día de hoy presenté mi solicitud de licencia de manera indefinida para atender temas de salud; algunos de ustedes tienen conocimiento de mi situación que lamentablemente los últimos resultados no me benefician. “Daré continuidad a mis compromisos con los ciudadanos de Juárez desde la asociación Unete Pueblo por la vía independiente para posicionar agenda en medida que mi salud me lo permita”, señaló.

Y luego indicó que ser legisladora ha sido una mala experiencia porque ha sido objeto de amenazas, aunque no explicó de quién provienen estas.