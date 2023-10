Pide investigar a su hermano por muerte de su madre

Una posible negligencia médica e incluso un homicidio culposo es lo que pide investigar Diego Gómez Méndez en torno a la muerte de su madre, en lo cual estaría involucrado su hermano Gerardo Israel Gómez Méndez y un médico, quienes “la dejaron morir después de ser operada”.

Su madre fue operada del fémur el pasado 10 de junio, sin embargo, se le practicó una segunda operación el día 4 de agosto autorizada por su hermano Gerardo, aún y cuando había una serie de estudios que indicaban que la señora María Luisa Méndez, no debía ser intervenida nuevamente.

Gerardo Israel Gómez Méndez es el líder de la central obrera Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Nuevo León y presume relación con exdirectivos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

La muerte de la señora fue el 10 de agosto. Ante esta situación, Diego Gómez interpuso una denuncia el pasado 10 de septiembre contra el doctor Wilmer Cardona, del hospital UMI, y su hermano Gerardo, esperando que las autoridades hagan justicia.

“Vengo a denunciar, de cierto modo mataron a mi mamá, muchos podrán mencionar que hay negligencia médica, yo puedo decir que hay un homicidio culposo o puede ser asesinato, de la forma en la que lo hicieron.

“Esta guerra, esta pelea, la estoy haciendo yo solo, a nombre de justicia de mi madre, porque ¿en manos de quién estamos?, porque si te dicen en más de una ocasión que no puedes ser operado y el hospital te dice, ‘bueno, no hay problema si vienen y me firmen’, todos cobraron, todos facturaron, pero sabiendo la consecuencia de lo que estaba sucediendo”, dijo Diego Gómez.

Tras la primera operación, la señora María Luisa fue llevada a la casa Numen, en Chepevera, y fue a las 4 semanas que se le realizaron unas radiografías y se confirmó que algo no se había hecho bien en la operación, por lo que requeriría una segunda.

Sin embargo, debido a que presentaba una serie de problemas no era recomendable realizarle otra, sin embargo, su hermano Gerardo decidió que la iban a operar porque había un acuerdo verbal entre él y su madre, de que sería como su custodio.

Agregó que, para ello, el hospital hizo firmar unos documentos con los que se pudieran deslindar de operar a la señora María Luisa debido a que era recomendable no hacerlo.

“Yo desconocía que había unos exámenes de laboratorio que se le habían efectuado a mi madre antes de la fecha de la según operación, la mandan a operar, al día siguiente día trasladan a mi madre a la residencia de reposo, ahí es donde empieza la penitencia.

Estando ahí con mi madre muy grave, me vengo enterando de que le hacen los análisis, en los que ella estaba en un estado de desnutrición, una anemia muy grande y no podría ser tratada, me entero por medio de una de sus enfermedades particulares, que dice ‘la señora nunca debió Gerardo Israel Gómez Méndez, líder de Catem en NL, haber sido operada’, se estaba protegiendo el hospital UMI porque les decían que la señora no podía ser operada”, contó Diego.

La casa Numen les comentó que debido a la gravedad en la que iba la señora María Luisa no podía ser aceptada, pues no contaban con los aparatos médicos necesarios; sin embargo, su hermano Gerardo firmó un documento en donde deslinda responsabilidades a Numen y sólo deja al cuidado de su madre a un traumatólogo, quien no dio recomendaciones para su madre a pesar de la gravedad en la que se encontraba.

Con información de elhorizonte.mx