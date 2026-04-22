Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia

A través de la Secretaría de Cultura, el instituto afirmó que, por las características históricas, deben suspenderse de manera inmediata

En medio de la polémica y mientras avanzan las obras para las adecuaciones viales, el gobierno federal le pidió al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, suspender de inmediato las obras de intervención en el Arco de la Independencia.

Mediante oficios firmados por distintas áreas, la Secretaría de Cultura de la administración federal le aclara al presidente municipal que se necesitan permisos para intervenir esa obra y que el gobierno municipal no los ha solicitado.

En el primer escrito, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), le informa al presidente municipal que ese monumento, obra arquitectónica del Siglo XX, inaugurada en 1910 y creación del arquitecto Alfredo Giles, está en su catálogo de Inmuebles de Valor Artístico, y que su conservación es de interés del INBAL.

Y afirma que la intervención que se le está haciendo “no” tiene el visto bueno de esta dependencia federal.

"Cualquier intervención debe contar con el visto bueno de esta Dirección”, aclara el documento firmado por Rodrigo Luna Tapia, director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (sic) del INBAL.

En un segundo oficio, el Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) expone que esas obras presuntamente se realizan sin autorización, pese a que deben sujetarse al marco legal y de supervisión.

Y le advierte que al carecer del permiso federal, se podría afectar el patrimonio arquitectónico en su integridad, valor artístico y significado cultural.

Por eso, el INAH lo exhorta "a suspender de manera inmediata” cualquier intervención al monumento y su entorno”, mientras no haya autorización federal.

También le pide regular la situación administrativa del proyecto, gestionando los permisos ante el INBAL, y adoptar un criterio de conservación, privilegiando el valor cultural del monumento.

El segundo documento está firmado por Martha Ávalos, directora del Centro INAH.

La funcionaria explica, refiriéndose a la pasada gestión municipal, que el Ayuntamiento promovió acciones de protección al monumento ante el gobierno federal y que se realizaron acciones de conservación con permiso del gobierno estatal, lo que pone de relevancia este patrimonio.

El personal de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio regio firmó el acuse de recibo.