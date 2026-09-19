Pide Heriberto Treviño garantizar abasto de agua en Nuevo León

El legislador llamó a reforzar el cuidado del agua ante las pocas lluvias y el posible trasvase de El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez en octubre

Ante las escasas precipitaciones registradas durante la primera mitad de septiembre y los pronósticos de lluvia por debajo del promedio, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que se tomen medidas para garantizar el abasto de agua en la entidad.

El legislador señaló como un factor adicional de riesgo el eventual trasvase de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, que por convenio se evaluaría durante octubre, cuando el embalse neoleonés se encuentra al 52% de su capacidad.

Asimismo, Treviño Cantú también advirtió que la ausencia de lluvias significativas durante septiembre dificulta la recuperación de los niveles de las presas estatales y que, aunado a esto, para el mes de octubre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deberá analizar la posibilidad de un eventual trasvase a Tamaulipas.

“Es preocupante que ya estamos en la segunda mitad del mes de septiembre y no vemos lluvias significativas en Nuevo León, que ayuden a recuperar los niveles de las presas estatales”, advirtió.

“Ya está próximo el mes de octubre, cuando la Conagua deberá analizar la posibilidad de un eventual trasvase a Tamaulipas, lo que complicaría más la situación”, expresó.

Ante este panorama, el legislador del PRI planteó reforzar las acciones de cuidado y uso responsable del agua, además de implementar nuevas campañas de concientización dirigidas a la población.

En su mensaje, también exhortó a Agua y Drenaje para que se intensifiquen las acciones para combatir las fugas y las tomas clandestinas.

“Consideramos que deben tomarse precauciones desde ahora para ser eficientes en el consumo de agua, emprender nuevas campañas de concientización para que desde los hogares cuidemos el vital líquido y combatir todas las formas del mal uso, robo o desperdicio del agua”, manifestó.

Por último, señaló que los pronósticos meteorológicos no contemplan tormentas significativas para el resto del año debido al llamado fenómeno de El Niño y que este llamado no busca generar inquietud, sino crear conciencia para que se actúe con responsabilidad en el consumo de agua.

“Máxime que los pronósticos meteorológicos no contemplan tormentas significativas para el resto del año por efecto del llamado fenómeno de ‘El Niño’, así que es mejor prevenir desde ahora”, puntualizó.