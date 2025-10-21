Pide gasolina y despachador ebrio la amenaza con un cuchillo

La afectada narró que, al acudir a la estación, el despachador se negó a darle servicio y al insistir, el hombre, se molestó y sacó un cuchillo

Cuando acudió a cargar gasolina a una estación de servicio en la Colonia El Yerbaniz, una mujer fue amenazada por el despachador con un cuchillo, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad detuvieron al empleado de la gasolinera.

La afectada narró que, al acudir a la estación, el despachador se negó a darle servicio y al insistir, el hombre, que se identificó como Omar “N”, de 30 años de edad, con domicilio en La Estanzuela, en la ciudad de Monterrey, se molestó y sacó un cuchillo exigiéndole que se retirara del lugar.

La mujer, quien viajaba con su hijo menor de edad, reportó los hechos al Centro de Inteligencia para la Vigilancia de Santiago, movilizándose una unidad policial al lugar donde la afectada señaló a su agresor.

Según el dictamen médico correspondiente el hombre se encontraba en estado de ebriedad completa y fue puesto a disposición del Ministerio Público para el procedimiento de ley.