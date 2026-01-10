Pide Félix Arratia garantizar presupuesto en favor de movilidad

El edil de Juárez señaló que sin recursos no es posible continuar avanzando en materia de movilidad con la calidad que la ciudadanos merecen

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, hizo un llamado a las diputadas y diputados del Congreso del Estado para aprobar el Presupuesto 2026 presentado por el gobernador Samuel García, al señalar que sin recursos no es posible continuar avanzando en materia de movilidad con la calidad que la ciudadanía exige.

“Si no hay presupuesto, no podemos avanzar en movilidad conforme a la calidad y los servicios que necesitan todas y todos los ciudadanos. Es indispensable trabajar en equipo: Congreso, Estado y Municipio”, afirmó el edil.

Arratia se pronunció durante la entrega de 35 nuevas unidades de transporte público, con las que Juárez supera las 200 unidades incorporadas en el último año, resultado de la coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno municipal, beneficiando directamente a miles de juarenses que utilizan diariamente este servicio.

Destacó que el plan integral de movilidad impulsado por el gobernador Samuel García ha mostrado avances significativos y resultados tangibles, reflejados en un transporte más moderno, eficiente y accesible para la población.

“El trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno es clave. Desde el municipio nos corresponde brindar los servicios auxiliares que permitan que el transporte público funcione mejor y que la movilidad sea más ágil”, señaló.

El alcalde instó al Congreso debe dejar de lado las diferencias partidistas y anteponer el interés de la ciudadanía. “Hoy Juárez tiene un mejor transporte gracias a la inversión del Estado. Para mantener y ampliar estos avances se requiere responsabilidad, compromiso y visión de Estado”, subrayó.

Asimismo, adelantó que durante 2026 se continuará trabajando para que las y los habitantes de Juárez cuenten con el transporte que siempre debieron tener: unidades de primer nivel que ofrezcan un servicio digno, seguro y confiable.