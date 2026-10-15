Pide Felipe Canales licencia en Escobedo; busca alcaldía

El mismo Cabildo aprobó por unanimidad que Manuel Meza, actual secretario de Servicios Públicos, sea el encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento

Por unanimidad, el Cabildo de Escobedo le otorgó a Felipe Canales, quien fungía como secretario del Ayuntamiento, una licencia para dejar el cargo y buscar ser candidato a la alcaldía de ese municipio.

Felipe Canales participará en el proceso interno de Morena

Canales Rodríguez participará en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

En sesión ordinaria, presentó la solicitud de la licencia, que es temporal.

Explicó que tomó esta decisión para seguir trabajando en beneficio de todos los escobedenses.

La licencia es por hasta 30 días y comienza a partir de este 15 de octubre.

Manuel Meza quedará al frente de la Secretaría del Ayuntamiento

El mismo Cabildo aprobó por unanimidad que Manuel Meza, actual secretario de Servicios Públicos, sea el encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento.