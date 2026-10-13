Pide el PRI en Nuevo León apoyo federal ante crisis del IMSS

Heriberto Treviño presentó un exhorto en el Congreso local tras bloqueos viales de médicos y enfermeros que exigen medicamentos y pagos.

El panorama de la salud pública en la entidad ha alcanzado un punto crítico que ya resuena de forma directa en la tribuna legislativa. Ante las recientes movilizaciones de trabajadores de la salud que paralizaron la vialidad de la capital regia, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó un exhorto formal en el Congreso del Estado exigiendo una intervención inmediata del Gobierno Federal, de la Dirección General del IMSS y de la delegación estatal. La solicitud busca dar respuesta definitiva a las demandas de los empleados y frenar el desabasto que golpea a miles de derechohabientes.

Denunció un retroceso severo en las condiciones de operación del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalando que las promesas gubernamentales de transformación no se han cumplido y que, por el contrario, la situación hospitalaria ha empeorado en la entidad. La falta de insumos médicos básicos, el déficit de personal en áreas clave y la incertidumbre que rodea al régimen de pensiones y jubilaciones forman parte del pliego de inconformidades que detonaron el conflicto social en las calles de la zona metropolitana.

Durante su argumentación, lamentó que médicos, enfermeros y personal administrativo se vean obligados a recurrir al bloqueo de arterias viales primarias como las avenidas Constitución, Félix U. Gómez, Lincoln y Cuauhtémoc, para ser escuchados por los altos mandos del instituto. El líder calificó las peticiones laborales como justas, enfatizando que un pago digno y la certeza sobre los derechos de retiro son asuntos de interés público que la autoridad competente no puede seguir postergando.

La crisis interna del organismo no solo afecta las garantías individuales del gremio médico, sino que impacta de manera directa en la atención que reciben las familias nuevoleonesas. Al no contar el personal con las herramientas elementales para desempeñar sus funciones cotidianas, el servicio de salud se vulnera de raíz, comprometiendo la seguridad e integridad de los pacientes en las distintas clínicas y hospitales del estado.

Finalmente, fue impulsado desde el Congreso local; busca obligar a las autoridades federales a liberar los recursos presupuestarios necesarios de forma inmediata. Se demanda el abastecimiento urgente de medicamentos en las farmacias institucionales, la dotación de material de trabajo clínico y la apertura de mesas de diálogo técnicas que permitan revisar el sistema de retiro del personal.