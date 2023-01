Pide Educación no difundir videos de violencia en escuelas

La secretaria de Educación reiteró el riesgo que corren los menores de ver vulnerado su derecho a la privacidad cuando se comparten los videos

Por: David Cázares

Enero 30, 2023, 13:59

Al explicar que se vulneran los derechos de los menores de edad y los motivan a replicar conductas dañinas, la Secretaría de Educación pidió a la población no compartir los videos sobre episodios de violencia o situaciones de riesgo en las escuelas.

'No difundan porque se convierten en ejemplos para otros, como los retos, por ejemplo, que han salido de Tik Tok.

'Si nosotros los seguimos difundiendo, otros jóvenes lo van a querer hacer y no nos dan tiempo suficiente para trabajar; en el reto que se tuvo recientemente cada niño representaba una situación distinta', dijo Sofialeticia Morales, titular de la Secretaría.

En ese sentido, reiteró el riesgo que corren los menores de ver vulnerado su derecho a la privacidad cuando se comparten los videos donde se ven involucrados en situaciones riesgosas.

'La primera responsabilidad que tenemos es cuidar los datos personales.

'En los videos no se dicen los nombres, pero se ven, y claro que ellos son los primeros en subirlos a las redes sociales, pero no hay que darles tanta importancia mientras no sepamos y podamos atender', dijo.

Por otro lado, aseguró que existen comentarios negativos sobre la falta de posicionamiento por parte de la dependencia ante los episodios de violencia, y dijo al respecto que el principal objetivo que tienen es atender a los menores, no informar a la población.

'He escuchado que dicen 'ay, la secretaria no se pronuncia', nuestro papel no es pronunciarnos ante los medios, es responder inmediatamente a la incidencia, proteger a unos y otros y tener un panorama más completo', sentenció.

En semanas recientes han trascendido múltiples casos de violencia en las escuelas del área metropolitana de Monterrey, como en Juárez, donde alumnos de secundaria apuñalaron con un arma blanca a uno de sus compañeros.

Otro hecho ocurrió en el municipio de Santiago, donde alumnas, también de secundaria, fueron captadas peleando en las inmediaciones de su plantel educativo.

A esos episodios se suma la intoxicación de tres menores en San Nicolas, luego de consumir ansiolíticos como parte de un reto viral.