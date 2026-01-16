Pide Educación denunciar presunto acoso en escuelas

Alumnos de planteles sobre la avenida Venustiano Carranza reportaron a un hombre que desde el lunes los abordaba con ofrecimientos y preguntas indebidas

La Secretaría de Educación pidió a los padres de familia y personal docente denunciar formalmente al hombre que presuntamente acosó durante al menos tres días a estudiantes de las escuelas instaladas en la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey.

Durante rueda de prensa, el secretario Juan Paura aseguró que tan pronto se tuvo conocimiento del incidente la dependencia se acercó a la comunidad académica.

“Cada vez que se presentan este tipo de acciones nosotros aplicamos los protocolos, esa es la instrucción que tienen los directores de los planteles, ya sea que sucedan dentro de las aulas o alrededor. “Lo que hacemos es solicitar a los funcionarios educativos que presenten ante las autoridades las denuncias correspondientes y, si no nos corresponde a nosotros como terceros afectados entonces sí asesorar y apoyar a los padres de familia para que lo realicen”, dijo.

El miércoles, alumnos captaron en video y reportaron a un hombre que desde el lunes los abordaba con ofrecimientos y preguntas indebidas.

El sospechoso presuntamente les tomaba fotografías desde un automóvil y también trataba de interactuar con los menores en una plaza.

La Policía municipal atendió el reporte y detuvo al hombre en presunta flagrancia.

Sobre la situación actual del presunto acosador, el secretario de Educación dijo no tener conocimiento.

“El proceso que lleve en lo particular el caso desde el punto de vista legal y jurídico, ahorita no es de mi conocimiento, pero sé que se le ha dado el cause y tratamiento oficial”, dijo.