Pide diputado investigar desfalco millonario en el SNTE

Tras las denuncias de un presunto desfalco millonario en la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), diputados locales pidieron que se investigue el caso para esclarecer si existen actos de corrupción.

El diputado de Morena, Jesús Elizondo dijo que se debe de abrir una investigación, ya que hay maestros de por medio que se están viendo afectados por dicha situación.

“Al final es una representación sindical que lucha para lo mejor, no solo del gremio si no por la educación del Estado, en este caso en particular, como en el pasado, pues se tiene que investigar.

“Pero también hay que escuchar a la contra parte, porque muchas veces al tratarse de temas técnicos en las auditorias, pues hay que subsanar cosas, a lo mejor falta algún documento”, dijo el diputado.

A través de denuncias de maestros sindicalizados se dio a conocer que, en agosto del 2022, en calidad de Secretario General del SNTE, recibió un saldo de $190 millones de pesos en caja, sin embargo, según lo que informó en una asamblea reciente, en lo que va de su gestión ha creado una deuda de $200 millones de pesos con proveedores de medicinas.

Esto ha provocado que proveedores de medicamentos dejaran de surtir sus productos al hospital del SNTE, lo que está generando un desabasto de medicamentos para tratar la diabetes, hipertensión e incluso se han retrasado cirugías.

