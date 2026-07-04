Pide CEDH reforzar seguridad en partido México-Inglaterra

El organismo solicitó fortalecer los operativos para garantizar que las personas puedan ingresar, permanecer y salir de los eventos en condiciones de seguridad

Ante la expectativa de una alta concentración de personas durante el partido de futbol entre México e Inglaterra programado para este domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) exhortó al estado a reforzar las medidas de prevención, coordinación institucional y protección de los asistentes.

Mediante un oficio dirigido a la Secretaría General de Gobierno, el organismo solicitó fortalecer los operativos para garantizar que las personas puedan ingresar, permanecer y salir de los eventos en condiciones de seguridad, además de reforzar los protocolos de atención ante cualquier contingencia.

Derechos Humanos llama a fortalecer la coordinación institucional

Susana Méndez Arellano, presidenta el organismo, señaló que, si bien reconoce las acciones anunciadas por las autoridades, la magnitud del evento obliga a extremar las medidas de prevención.

“Celebramos que las autoridades hayan informado sobre las acciones que se están implementando, pero ante la magnitud de la afluencia prevista, es indispensable fortalecer las medidas preventivas, la coordinación institucional y la protección de los derechos humanos para que todas las personas disfruten de estas actividades en condiciones de seguridad", expresó la ombudsperson.

Solicitan reforzar protocolos y atención a grupos prioritarios

Entre las acciones planteadas por Derechos Humanos se encuentra fortalecer la coordinación entre las dependencias responsables del operativo, implementar mecanismos para una adecuada gestión del aforo, garantizar condiciones seguras de ingreso, permanencia y salida de los asistentes, así como reforzar los protocolos para atender personas no localizadas, emergencias y grupos de atención prioritaria.

Además, pidió fortalecer los mecanismos de información preventiva dirigidos a la ciudadanía para facilitar el desarrollo ordenado de la jornada.

La CEDHNL informó que mantendrá labores de observación durante el desarrollo de las actividades y continuará operando el Punto Seguro instalado en el Parque Fundidora, donde brinda orientación, acompañamiento, primeros auxilios psicológicos, atención inicial en materia de derechos humanos y canalización a las autoridades competentes.