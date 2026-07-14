Pide ayuda por cáncer en hombro; no quiere perder su brazo

Juan Antonio de Hoyos, quien vive con un estado permanente de angustia e incertidumbre, requiere ayuda para su operación, que tiene un costo de 100 mil pesos

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El señor Juan Antonio de Hoyos Juárez padece un tumor canceroso en el hombro derecho, que ya comenzó a invadirle otras partes del cuerpo, y requiere ayuda para su operación, que tiene un costo aproximado de 100 mil pesos.

Este vecino, de 56 años de edad y habitante de Monterrey, es de escasos recursos económicos.

No tiene trabajo estable y se dedica a labores de limpieza a cambio de unos pesos.

No tiene IMSS, ni tampoco cuenta con el seguro médico de cobertura estatal.

Es soltero, sin hijos, y vive con una hermana en el número 1612 de la calle Jose María Michelena, en la colonia Industrial.

Con dificultades económicas, se ha atendido en el Hospital Universitario.

Vive con un estado permanente de angustia e incertidumbre porque el diagnóstico médico que le dieron los especialistas de ese nosocomio es el de sarcoma óseo de hombro derecho, con metástasis.

"Me dijeron que si no lo hacía (el tratamiento y la operación) me iban a mochar el brazo, y yo no quiero”, expresó.

Se ha sometido a diversos estudios, y ya le dijeron que la operación sería, tentativamente, este próximo miércoles 15 de julio.

Por eso, requiere que la comunidad lo apoye con recursos para cubrir los gastos de la operación y de los medicamentos.

"Por favor, ayúdenme. No quiero perder mi brazo”, expresó.

Si usted desea apoyarlo económicamente, puede marcar al teléfono 818 685 8481.