Pide ayuda abuelito de gemelitos fallecidos en incendio

Marco Hernández, abuelito de los hermanos, solicitó a las autoridades realizar un peritaje para determinar si, tras el siniestro, la vivienda es segura o no

Tras el incendio donde fallecieron los gemelitos Marcelo y Rafael Torres Juárez, de sólo cuatro años de edad, la familia está pidiendo ayuda económica para enfrentar lo que viene, en la casa de la colonia Ejidal Los Remates, al sur de Monterrey.

El abuelito de los hermanitos, Marco Hernández, reveló que un hijo de él, de siete años de edad y tío de los niños fallecidos, tiene cáncer, y por desgracia sus medicamentos y ropa también se quemaron en el siniestro, ya que él también vive ahí.

"Vamos a necesitar ayuda. Se nos quemaron también los medicamentos de mi niño que tiene cáncer, y su ropa”, expresó.

"Se vienen gastos, le hago la petición a la comunidad y a las autoridades con lo que nos puedan ayudar. Vamos a necesitar ayuda”, reiteró.

Además de los recursos económicos que les puedan facilitar, el abuelito le solicitó a las autoridades realizar un peritaje para determinar si, tras el siniestro, la vivienda es segura o no para seguirla habitando pues el fuego pudo reblandecerla y desean saber si hay riesgo o no de un desplome.

"Quisiera que las autoridades competentes hicieran una visualización para arreglar o remodelar y para estar seguros, pues es la única parte que tenemos para vivir”, afirmó.

El abuelito fue entrevistado afuera del hogar, mientras sus demás familiares estaban haciendo limpieza.

Las autoridades han señalado como posible causa del incendio un corto circuito en la planta alta de la vivienda, ubicada en la Privada Valle Azul, en el número 5529.

La casa carece de medidor de luz, pero sí tiene el servicio.

Al momento de que la planta alta ardió en llamas, los pequeñitos estaban solos porque su mamá, que es soltera, había ido a recoger a otro de sus cuatro hijos a unas canchas de la colonia.

Este mediodía, la abuelita materna de los menores fallecidos, Miriam Juárez, solicitó apoyo de la comunidad para reconstruir su casa.

"Ayúdenme a que esto se haga viral… necesito arreglar mi casa", dice en un mensaje compartido en redes.

La abuelita y la mamá de los menores están en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de que las autoridades de la Fiscalía de Justicia les entreguen los restos mortales para darles cristiana sepultura.

La tragedia ocurrió al filo de las 20:00 horas del jueves.

Trascendió que en la vivienda había acumulados muchos materiales de plástico, lo que contribuyó a que los gemelitos quedaran atrapados en las llamas y ya no pudieran salir.