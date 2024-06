Pide apoyo tras quedar lesionada en caída de escenario

La señora María del Pilar fue aplastada por una estampida que se provocó aquel trágico 22 de mayo en la caída del templete en un evento político.

Ella resultó con múltiples lesiones en la rodilla, la cadera y la cabeza, que le han quitado la posibilidad de trabajar y ayudar a su esposo a llevar el sustento a su hogar.

Luego de dos semanas del día del accidente, doña María intentó volver a su trabajo como empleada doméstica, desgraciadamente no pudo realizar la labor y su patrona la devolvió a su casa pues se quejaba mucho del dolor y estuvo a punto de caer de las escaleras.

“Empecé a trabajar y ya no pude quedarme, estaba mi patrona allí y pues ella vio que no podía, de hecho ya me iba a caer por las escaleras donde no alcancé a doblar bien el pie y en un escalón pisé en la orilla y ya casi me vengo hacia atrás”.

Incluso mencionó que no puede soportar mucho tiempo de pie o caminando, además que al intentar subir el camión pegó un grito por el dolor que sintió.

La señora María mencionó que únicamente recibió dos citas en la Clínica 21 para revisar sus lesiones, de las cuales únicamente le dieron medicamento para el dolor y desinflamatorios que no le han ayudado mucho.

Ella pide que sea atendida y que sean revisadas sus lesiones pues ella quiere volver a trabajar y se ve limitada, además reclamó que el Estado no le ha proporcionado el recurso de 100 mil pesos que prometieron para las personas que resultaron lesionadas.

“Con nada de dinero nunca. No me han hablado para eso. Solamente unas despensas como para tres semanas”.

Ella teme por su salud y busca que la Secretaría de Igualdad e Inclusión así como la de Salud le pueda dar la atención que necesita, además del recurso económico que le prometieron.

Comentarios