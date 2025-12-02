Pide apoyo para visitar a su esposa tras explosión en Pesquería

Durante la emergencia su vehículo se descompuso, lo que ha complicado sus traslados entre el hospital y el lugar donde se encuentran sus hijos.

Ana Elizabeth, de 39 años, continúa hospitalizada en el Hospital Universitario luego de resultar con fracturas en ambos brazos tras la explosión registrada recientemente en el municipio de Pesquería. De acuerdo con su esposo, Manuel Cisneros, su estado de salud es estable, aunque hasta el momento no ha podido ser intervenida quirúrgicamente y permanece bajo observación en el área de Traumatología.

“Ahorita mi esposa está bien, mi esposa todavía está en el área de Traumatología, está estable, pero todavía con lesiones; todavía no la han podido intervenir quirúrgicamente”, compartió Manuel, quien reconoció que el proceso ha sido emocionalmente difícil, sobre todo porque no pudo estar presente al momento en que ocurrió el siniestro. “Sí es angustiante saber lo que pasó; sí me da un poco más de angustia no haber estado ahí”, expresó.

¿Cuál es el estado de salud de Ana Elizabeth?

Aunque presenta lesiones importantes en ambos brazos, los médicos han informado que su condición se mantiene estable. Sin embargo, debido a la complejidad de las fracturas, aún no se ha definido la fecha en que podrá ser sometida a cirugía. Su esposo se mantiene al pendiente de cualquier actualización médica, a la espera de que pueda iniciar su proceso de recuperación.

¿Cómo afectó la explosión a su familia?

El estallido no solo dejó lesionada a Ana Elizabeth, sino que también cobró la vida de la suegra de Manuel, quien estaba de visita con sus nietos en una vivienda cercana al lugar de la explosión.

“La explosión sucedió en casa de mi cuñada y técnicamente sí fue pérdida total; sufrieron daños mis sobrinos y, como te digo, desgraciadamente mi suegra fue la que falleció”, relató.

La familia enfrenta, además del dolor por la pérdida, la preocupación por los daños materiales y la incertidumbre del proceso que viene.

¿Qué tipo de apoyo solicita la familia?

Manuel también pidió apoyo a la comunidad, ya que durante la emergencia su vehículo se descompuso, lo que ha complicado sus traslados entre el hospital y el lugar donde se encuentran sus hijos.

“Sí les pido un poco de apoyo porque, para mi desgracia, el carro se me descompuso y es un poco incómodo estar gastando en el traslado, pero se agradece cualquier tipo de ayuda”, señaló.

Además, la familia requiere materiales médicos que Ana necesitará una vez que sea dada de alta, entre ellos una silla de ruedas o un colchón anti-llagas, indispensables para su recuperación y cuidado en casa. Quienes deseen brindar algún tipo de apoyo pueden comunicarse directamente al número 81 34 72 49 52.