Pide apoyo para solventar los medicamentos de sus hijos

Perseverancia y amor a sus hijos, es lo que define a Ana Laura Olivares, una madre de familia, que día a día busca solventar los gastos económicos en su casa.

Madre de Abraham, de 13 años, quien fue diagnosticado con miositis, autismo y un tumor en el pecho, por lo que necesita distintos estudios los cuales llegan a alcanzar hasta los 4 mil pesos.

“Mis niños son los que necesitan los medicamentos y los estudios tengo los tengo que pagar por fuera, me salen en casi 4000 pesos este la leche del niño especial me sale el bote 1000 y los yogures en 80”, indicó.

“El niño autista necesita sus terapias a él no lo puedo dejar sin las terapias y sin sus medicamentos, y por fuera pues están caritos. También tiene un tumor que lo iban a operar pero por causas de que no tenemos seguro social, no lo pudieron operar a mi niño”.

Además, Fernando, quien es el hijo menor, sufre de leucemia y asma, lo que le provoca diferentes hemorragias, mientras duerme.

A falta de dinero, Ana Laura, no ha podido acudir a un hospital para que le entreguen el tratamiento correspondiente a Fernandito, quien además cumpleaños este 16 de febrero y pide como regalo convivir con los policías, quienes son sus héroes.

“Fernando, él tiene 10 añitos, él tiene leucemia, asma y soplo infantil. Ahorita me pesa 30 kilos y necesita esos alimentos especiales y sus medicamentos”.

Aunque en un inicio contaban con el seguro médico de su esposo el cual solventaba parte de los tratamientos, lo perdieron, tras su despido en la empresa que laboraba, a causa de una caída que le provocó un esguince en el tobillo.

Ana Laura pide comida, medicamentos, ropa o dinero, que las personas puedan aportar, ya que también su refrigerador luce vacío todos los días.

“Yo desconecté mi refri porque no tenemos ni para comer, con lo que comemos es con lo que la gente me da o con lo que yo venda lo poquito, a veces bueno 100 pesos 200, pero eso no es mucho para el día o para la semana”.

Si usted desea ayudar puede comunicarse al teléfono 8180519626 o 8114745028.





