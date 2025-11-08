Pide apoyo para prótesis de pierna tras sufrir accidente laboral

Busca de nueva cuenta realizar una labor productiva para sacar adelante a su familia, ya que por el momento 'solo le queda arrastrarse por su casa'

Abundio García, de 58 años, es un trabajador de una fábrica, que perdió una pierna luego de que un montacargas, manejado por otra persona, le aplastara la extremidad mientras laboraba.

Tras varios meses de incapacidad y sin estar listo, la empresa comenzó a presionarlo para regresar a trabajar, advirtiéndole que, si no lo hacía, sería dado de baja, amenaza que cumplió.

Sin ingresos extras, la empresa le informó que recibiría de indemnización solo 15 mil pesos más su liquidación, una cantidad que considera injusta por la pérdida de su pierna.

Abundio explica que una prótesis cuesta alrededor de 80 mil pesos, más rehabilitaciones, o tratamientos con dinero que no tiene y además, era la principal fuente de ingreso de su familia y hoy de acuerdo con sus palabras, solo le queda arrastrarse por su casa.

Por eso hace un llamado a la comunidad.

Quienes quieran ayudarlo a revisar su caso, así como a quienes deseen brindarle apoyo para salir adelante, pueden comunicarse con su esposa patricia Támez, al número 8120267366.