Pide apoyo adulto mayor para retirar árbol caído de su patio

Don Francisco no cuenta con los recursos necesarios para contratar a una persona que realice el retiro del árbol, por lo que hace un llamado solidario

Don Francisco Martinez solicita el apoyo de las autoridades y de la comunidad para poder retirar un árbol que se desplomó al interior de su vivienda desde el pasado sábado, provocando diversas afectaciones en el área del patio.

Se trata de un adulto mayor que vive solo en un domicilio ubicado sobre la calle Querétaro, marcado con el número 409, en su cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.

Debido a sus condiciones económicas y de salud, Don Francisco no cuenta con los recursos necesarios para contratar a una persona que realice el retiro del árbol, por lo que hace un llamado solidario a la ciudadanía y a las autoridades correspondientes para que le brinden apoyo y puedan atender esta situación.