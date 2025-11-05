Pide alcalde de San Pedro paciencia a vecinos por obras

Mauricio Farah realizó un recorrido de supervisión por las obras de regeneración integral de Alfonso Reyes, un proyecto que promete transformar la movilidad

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacomán, realizó este martes un recorrido de supervisión por las obras de regeneración integral de la avenida Alfonso Reyes, un proyecto que promete transformar la movilidad, imagen urbana y funcionalidad de esta importante arteria vial del municipio.

El propósito de la visita fue constatar el proceso de construcción y establecer un diálogo cercano con los vecinos y comerciantes de la zona, a quienes el alcalde les pidió paciencia durante la realización de la obra.

Farah Giacomán, acompañado por la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Ángeles Galván, y el Secretario Ejecutivo, Juan Pablo Castuera, recorrió la zona de trabajos desde el cruce con la avenida Olimpiadas hacia el poniente.

El edil destacó los elementos clave del ambicioso proyecto, que busca modernizar la avenida y mejorar la calidad de vida de los sampetrinos.

“El día de hoy venimos a supervisar la obra de la nueva Alfonso Reyes. La realidad es que estoy muy contento, ahí vamos. La obra consiste en hacer las banquetas mucho más amplias, los carriles más anchos y, obviamente, todo el cableado subterráneo y arbolarla totalmente; vamos a tener también un carril para movilidad no motorizada, como bicicletas y scooters”, explicó el alcalde.

El proyecto de regeneración integral también incluye la instalación de semáforos inteligentes, nueva señalización y la renovación del arbolado con especies nativas, garantizando una imagen urbana más moderna y funcional.

El alcalde hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos.

“Les pido muchísima paciencia, va a quedar increíble ya lo verán. Un agradecimiento especial a todos los vecinos que se han acercado, que se han sumado a este proyecto”.

La primera etapa del proyecto abarca 3.6 kilómetros, desde la avenida Olimpiadas hasta Jerónimo Treviño, con un tiempo estimado de ejecución de 10 meses. Los trabajos se llevan a cabo con cuatro frentes de obra operando simultáneamente en los siguientes horarios: lunes a sábado: 8:00 a 20:00 horas y domingos: 8:00 a 13:00 horas

De acuerdo con las autoridades, se espera que, al concluir esta obra, la avenida Alfonso Reyes se consolide como un modelo de infraestructura urbana que prioriza la seguridad, la movilidad sostenible y la estética del entorno.